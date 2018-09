Fred Tréglia : Nouvelles Légendes & Mythomanies Limousines

Le passeur Frédéric Tréglia sort un volume de légendes intitulé Nouvelles Légendes & Mythomanies Limousines. Nous lui avons demandé de nous expliquer ce dont il retournait. C’est une histoire un peu ancienne, et qui part du web.

Il s’agit, selon l’auteur, d’un « recueil de nouvelles initialement publiées sur la page Facebook Fred Tréglia Passeur d’Histoires, créée après une profonde dépression… pour raconter des histoires, simplement ! Bien vite, il est apparu que ces histoires étaient dans le ligne des Contes du Limousin que j’avais publiés en livre illustré.

Le but restait le même : montrer la richesse de notre territoire en contes et légendes, mais cette fois sans contraintes. Tel le conteur ancien qui déclinait l’histoire de Cendrillon, d’origine chinoise, comme s’étant passé dans la région d’à côté… À partir de là, tout devient prétexte à contes, légendes et mystères : une coupure de presse, un texte en vieux français, une véritable légende préhistorique… Ce livre est composé comme des petits cailloux du petit poucet : chaque nouvelle est un voyage dans l’espace et le temps, écrite pour des lecteurs internet qui ont demandé un autre format. Une nouvelle inédite est venue compléter ce best-of avec Zizim, le prince persan emprisonné en Creuse. Donner au lecteur une autre vision de l’histoire, se poser la question du vrai, développer un univers onirique, semer des cailloux de conscience… tel est mon chemin d’auteur ! »

