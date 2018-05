Les Tétines Noires – interview

Période chargée pour le toujours productif Emmanuel Hubaut. Alors que surgit le projet mené de front avec son père Pest Modern, il était annoncé il y a peu un retour des Tétines Noires, anciens du label Boucherie Productions, et formation culte s’il en est des scènes sombres, théâtrales et tourmentées. Pourquoi vouloir les classer ? Les iconoclastes Tétines, qui plus tard laissèrent place au projet LTNO, reviennent donc sur scène en 2018 parce que leurs albums sont réédités sont la forme d’un coffret par deux labels français soucieux de ne pas perdre la mémoire.

Il était alors inévitable que nous sollicitions le frontman sur les conditions et la finalité du retour. Les choses iront-elles plus loin que la simple (ré)acti(vat)on nostalgique ? Réponses ici même.

Obsküre : La campagne de rééditions pour Les Tétines Noires a-t-elle été conditionnée dès le départ par une réapparition live du groupe ? Cela a-t-il été conçu comme un « package » ou l’idée de la reformation live n’a-t-elle été mise sur le tapis qu’une fois prise la décision de rééditer ? Qui est réellement à l’origine de ce retour ?

Emmanuel Hubaut : Depuis quelques années, déjà, Infrastition et Manic Depression m’avaient sollicité pour ressortir les albums. L’idée me plaisait, j’avais d’abord pensé orienter cela vers un DVD. Mais finalement, nous avons opté pour un coffret regroupant les trois albums et de nombreux morceaux live, démo, inédit de toutes les époques. Les deux labels s’associent pour cette sortie prévue pour l’automne. Les archives vidéos seront mises en ligne également. Il n’y a pas grand chose pour l’instant car le groupe a cessé son activité avant l’arrivée d’internet.

Mais l’idée de reformer le groupe pour des concerts est venue d’un concours de circonstances. J’ai revu Goliam qui était venu me voir jouer avec Dead Sexy à Lille. Après le concert nous avons bu des verres et j’ai eu un flash. Je lui ai proposé de remonter le groupe. Ce n’était absolument pas prévu mais j’ai senti que c’était le bon moment… il a pris quelques semaines de réflexion, et puis c’était parti. Ayant eu vent de ce projet par notre ex-manager, notre ancien bassiste Entonie et le batteur Nicolas Barrot nous ont proposé de se joindre à nous. Cela paraissait simple et évident.

Comment vous voyez-vous redévelopper scénographiquement Les Tétines Noires en 2018 ? Voulez-vous être au maximum « le même groupe » aujourd’hui, ou présenter une entité rénovée ?

Nous souhaitons dans un premier temps donner des concerts pour célébrer la ressortie des albums, cela se fera donc en respectant l’esprit de notre travail de l’époque. L’artiste Made In Eric sera également avec nous sur scène en corps objet pied de micro. Nous aurons aussi d’anciens membres du groupe qui viendront en special guests sur certains concerts.

Remonte-t-on un projet tel que celui-là dans l’idée de le cantonner à un pur exercice « nostalgique », ou y a-t-il des chances que vous jouiez de l’inédit sur scène ?

La setlist sera un mélange de morceaux de nos 3 albums et peut-être quelques morceaux encore jamais enregistrés.

Excluez-vous complètement tout retour créatif à l’issue des dates live ou sont-elles susceptibles de remettre Les Tétines Noires à l’ouvrage si les choses ses passent bien entre vous lors de ces expériences ?

Nous n’avons pas voulu nous mettre trop de pression dés le départ car nous n’avons pas joué ensemble depuis bien longtemps et avons eu des parcours assez différents. Partir direct sur la réalisation d’ un nouvel album nous semblait une mauvaise idée… mais rien n’est exclu pour la suite. Les premières répétitions nous ont montré que l’énergie était toujours là. On verra comment se passent les concerts, si on y prend du plaisir, si nous avons des choses à exprimer… il n’y a pas vraiment d’autres enjeux, de toute façon.

