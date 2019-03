Décès de Keith Flint (The Prodigy)

Keith Flint, chanteur régulier de The Prodigy, est décédé vient-on d’apprendre.

Il avait surpris son monde en invitant dans la scène big-beat naissante son look et son attitude punk.

Il est mort chez lui, à Dunmow (Essex), à l’âge de 49 ans. Selon Liam Howlett, il s’agirait d’un suicide, sa citation est disponible sur l‘Instagram du groupe.

Image extraite du documentaire The Rave Years Keith Flint & Richard Russell in conversation.



Be Sociable, Share!