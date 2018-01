Yo La Tengo : nouvel album en mars

Eh, non – ils ne sont pas morts. Au cas où vous ne le sauriez pas, d’ailleurs, Yo La Tengo est éternel.

Et la preuve en est : nouvel album studio en mars ! Le groupe vient de confirmer la sortie de There’s A Riot Going On, titre faisant référence à l’album du même nom de Sly & The Family Stone (1971). Bande de coquins. Yo La Tengo a cette fois opté pour le DIY pur : le disque est autoproduit, et c’est leur premier album studio depuis Fade en 2013. Il sera disponible en bacs dès le 16 mars, chez Matador.

Et puis, il y a le live. Le groupe a prévu une tournée européenne à la mi-2018 et sera notamment le 19 mai à Paris (Le Cabaret Sauvage) et le 20 à Bruxelles (Ancienne Belgique).

