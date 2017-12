Yann Karaquillo : « Les Saisons » de Maurice Pons, en 3 épisodes

Yann Karaquillo, connu aussi pour son rôle vocal au sein du projet rock et lyrique Marilyn’s Dressing Room, restituera Les Saisons (l’oeuvre culte de 1965 ayant développé le conte originel La Vallée) de l’écrivain et nouvelliste français Maurice Pons. Cette recréation prendra la forme de trois épisodes distincts : des « lectures-feuilletons » à vivre sur l’espace de trois soirées, à cheval sur les mois de janvier et février 2018.

Les trois épisodes seront contés par Yann à la librairie-café-galerie des Gens Qui Doutent (Limoges, 87). Une série de performances prévue aux dates suivantes, et à chaque fois à 20h00 :

– Episode 1 : vendredi 19 janvier

– Episode 2 : vendredi 26 janvier

– Episode 3 : vendredi 2 février

+ Exposition du 19 janvier au 2 février :

Florent Contin-Roux, Oliver Orus, Régis Lagoeyte, Xuorel

« C’est noirissime et cependant la langue savoureuse ainsi que l’ironie qui innerve presque chaque phrase font souffler un vent le légèreté qui tempèrent le tragique…

C’est à la fois un conte baroque absolument horrifique, une fugue en lisière du fantastique, une fable mythologique, une parabole aux accents bibliques… Les ressources de ce texte sont à peu près inépuisables, c’est une Babel inversée, il parle à chacun tout en étant d’une singularité irréductible. Et non, le statut de livre-culte n’est pas usurpé. Hypnotique ! »

