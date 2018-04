Wolinski : une discorde intérieure au Palais de Tokyo à partir du 14 avril

Le bruit du plomb est d’une seconde, mais le graphite tient pour longtemps.

–

Les idées et dessins de George Wolinski lui survivent et une occasion se présente bientôt de découvrir le dessinateur sous un angle inédit, au Palais de Tokyo (Paris).

Du 13 avril au 15 mai 2018 se déroule en effet une exposition donnant à découvrir « des oeuvres dépeignant le sort et les sentiments d’un artiste fin observateur des dérèglements et des emballements du monde », dixit la présentation officielle. Les voix intérieures et leurs fruits de contradiction sont à l’origine d’une série de soixante planches originales (dessins, esquisses) couvrant une grosse vingtaine d’années de création (période : années 1950 > années 1980) et éloignés du style polémiste, le plus connu en somme, de Wolinski.

Inclus à l’expérience : le visionnage d’un film ayant pour thème la naissance du mal, réalisé en 1972 avec Michel Boschet : Le Pays beau.

Une exposition réalisée avec le soutien de Finadorm, et avec le concours actif de Mme Maryse Wolinski

Dessins en provenance du fonds Georges Wolinski en dépôt à la Bibliothèque nationale de France

Commissaire d’exposition : Mme Rebecca Lamarche-Vadel

> PALAIS DE TOKYO

– 13 Avenue du Président Wilson – 75116 Paris

– Site officiel

Be Sociable, Share!