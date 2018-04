WHAT The Fest 3e éd. – ‘Sous les Pavés, la Plage’ > 8-10 juin 2018

Et voilà… débranchez tout et oubliez le reste du monde quelques jours, en juin : c’est – déjà – la 3ème édition pour le festival des courants alternatifs, dont l’intitulé générique 2018 est Sous les Pavés, la Plage : une manière de cerner l’esprit et la thématique sous-tendant l’édition 2018, à savoir le cinquantième anniversaire de Mai 1968.

–

Ainsi que les organisateurs t’apostrophent, toi, celui qui cèderas à la tentation, et à juste titre : « Tu aimes les pavés, la plage, les rouquins, sentir un vent de liberté dans tes cheveux, inventer des slogans chocs, porter des pancartes, hurler dans un megaphone ? [Ce festival, c’est] Tout pour replonger dans l’époque soixante-huitarde et s’offrir une magnifique machine à remonter le temps. Nous allons t’offrir une parenthèse spatiale et temporelle singulière, inédite, innovante… durable et un tantinet révolutionnaire »

Organisé par What The Fest Prod., l’évènementiel se déroulant à l’Espace La Cadoule (34 740 Vendargues) accueille cette année de bien beaux noms, ainsi que l’affiche ci-dessous peut vous en conter : The Young Gods (photo), Les Tetines Noires, les Anglais de Senser, mais aussi et encore La Phaze. Bien culte !

Mais il y en aura aussi et pas mal pour les générations récentes, avec des références telles que HORsKH (recommandable hardelectro, issue de l’écurie Audiotrauma), Wheelfall (metal industriel), Thot (excellent vegetal noise), les régionaux du label Linge Records (Perpal, Gerard Jugno 106, Töfie), ainsi que La Piètà (electrorap), Afous Afous (electro rock oriental) et les – très jeunes – élèves de Top espace Musical.

Et What the Fest de compléter allègrement la description du quotidien éphémère dans son communiqué officiel :

« Durant la journée, le festival se veut familial en faisant la part belle aux femmes

entrepreunariales avec un focus sur l’association du Woman Fest, à l’éco-citoyenneté et aux spectacles de rue avec notamment les incontournables locaux de la Cie Bruitquicourt, ainsi que les lyonnais de la Cie Marzouk Machine avec leur inratable spectacle Tripalium. Vous pourrez aussi participer à une Grande Manif en Carton orchestré par un lâcher de clowns, à un concours de slogans et de sosies, à des animations et ateliers pour tous, et à une exposition d’affiches d’artistes de la Région « 68 affiches pour Mai 68 » qui auront travaillé sur le détournement d’affiches d’époque remise au goût du jour ! Un rassemblement de foodtrucks vintage et de véhicules anciens de type DS et Méhari est également envisagé tandis que pour l’occasion, fière rivale de Paris-Plage, Vendargues se transformera aussi en station balnéaire éphémère.

Et si vous venez en mode 68, vous serez récompensé ! »

Eric Zemmour, si tu nous entends…

> WHAT THE FEST ? #3 – INFORMATION GENERALE

– Site officiel

– Page FB event

– Contact mail : contact@whatthefest.com

– Billetterie des concerts points de vente habituels

WHAT THE FEST #3

8-10 juin 2018

Espace » La Cadoule »

34 740 Vendargues, Languedoc-Roussillon, France

Be Sociable, Share!