Werner Karloff + The Wheal LIVE @ Espace B (Paris) le 3 mai 2017

Obsküre est fier de pouvoir annoncer la tenue d’une nouvelle soirée parisienne EXBTN associant deux performance live exclusives : Werner Karloff (cold synth wave) et The Wheal (new wave, industrial, electro-punk).

Elles se succèderont le 3 mai 2017 à l’Espace B (Paris) à partir de 20h00.

Communiqué officiel

EXBTN & l’ESPACE B

présentent

WERNER KARLOFF (ME)

A mille lieux des sentiers rebattus , Werner Karloff revendique une synth-wave héritée de Circuit 7 ou d’Andi Arroganti et dit également puiser son inspiration dans le Constructivisme, le Futurisme et l’Expressionnisme. Les publics Belges et Allemand ne s’y sont pas trompés. De passage en Europe, l’ange électronique de Mexico City fait une halte à Paris. C’est la première fois – clairement pas la dernière – et c’est une raison de plus pour ne pas manquer ce rendez-vous synthétique qui célèbrera l’homme & la ville, la chair et la machine.







THE WHEAL (FR)

A l’origine performance unique mêlant visions fétichistes et collages sonores, The Wheal est aujourd’hui un projet à part entière enraciné tant dans la new wave et la musique industrielle primitives que dans l’electro-punk & l’ambiant moderne. N’ayant pas eu le plaisir de le croiser au Mexique quand il y promenait ses samplers et son latex, THE WHEAL est heureux d’ouvrir le bal des maudits pour Werner Karloff à l’occasion de son passage à Paris.





03 Mai 2017

20h00

Espace B

16 rue Barbanègre

6€ en prévente

8€ sur place

