Wayne Hussey (The Mission) : shows solo en mai

The Mission en sommeil, Wayne Hussey ne chôme pas.

Le leader du groupe phare anglais du rock gothique, qui vient de terminer des prises studio pour le projet Beauty In Chaos (mené par Michael Ciravolo, ami de Wayne), revient sur scène en mode solo pour une série de dates anniversaires solo.

Le 12 mai vient d’être confirmé pour un concert au Chili (Bar Callejon, Concepción – webflyer ci-dessous), et les tickets sont en vente ainsi que pour toutes les autres dates. Il semble aussi qu’un show suppélmentaire doive être confirmé à Sao Paulo pour le weekend du 26 mai, et qui serait alors donné à l’occasion des soixante ans de Wayne.

De plus, Hussey annonce bénéficier du support pour le concert de Belford, de Luke James Williams. Simon Hinkler (compère de Wayne dans The Mission) sera aussi sur scène pour le concert de Sheffield. Le mois de mai sera chargé pour les followers.

Liste des shows confirmés à ce jour :

28/04 : Umea Uma Obscura Festival – Suède

Tickets

01/05 : Sheffield Foundry (w/ Simon Hinkler)

Tickets

02/05 : Liverpool Philharmonic Music Room (w/ David Knopov)

Tickets

03/05 : Bedford Esquires (complet)

04/05 : Bristol Fiddlers (re-arranged venue) w/ Dame Jean Acoustic

Tickets

11/05 : Buenos Aires – The Roxy – Argentine

Tickets

12/05 : Concepcion, Bar Callejon – Chili

13/05 : Santiago, Teatro Coca Cola City (Chili)

Tickets

D’autres shows sud-américains devraient être annoncés dans les prochaines semaines.

