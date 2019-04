Wayne Hussey (The Mission) : autobiographie en mai et tournée européenne solo fin 2019

L’éternel leader de Mission et ex-Sisters Of Mercy sort son autobiographie le 23 mai chez Omnibus, sous le titre Salad Daze (titre d’une ancienne compilation de prises radio de Mission à la BBC). Et ce bougre de Wayne, qui conte là sa jeunesse et le chemin parcouru jusqu’à la naissance de son groupe à lui, fait de cette aventure littéraire plus qu’une expérience de lecture. Il a plus d’un tour dans sa besace, ne jamais oublier.

Photo : Wayne Hussey, Sheffield, 28/02/2019 (James Bacon)

–

Wayne a en effet créé des listes de lecture publiques sur Spotify et YouTube afin d’accompagner la lecture du livre, chapitre par chapitre… et vient d’en donner le mode d’emploi. Dans ses propres termes :

« Pour chaque chapitre du livre, j’ai construit une liste qui se rapporte au contenu de ce chapitre particulier ou qui a été un ‘hit’ au cours de la période à propos de laquelle j’écris. Conçues pour enrichir l’expérience de lecture, ces listes de lecture [sont signées de ma main et arrivent sur] Spotify et YouTube (voir les instructions ci-dessous). Jusqu’à la date de publication, je rendrai publiques deux playlists par semaine. Au moment de la publication du livre, les 20 listes de lecture et un ou deux bonus seront disponibles. Vous pourrez ensuite écouter la liste tout en lisant le chapitre correspondant. Amusant, non ?

– Pour Spotify : Ouvrez l’application Spotify et connectez-vous à celle-ci, tapez husseysaladdaze dans le moteur de recherche. Une fois les résultats obtenus, accédez au profil husseysaladdaze. Dans l’aperçu, cliquez sur ‘Tous’ pour accéder aux listes de lecture actuellement disponibles.

– Pour YouTube : saisissez Wayne Hussey dans le moteur de recherche, filtrez la recherche par chaîne, puis cliquez sur l’icône Wayne Hussey – Official. Une fois sur la page de la chaîne officielle, mettez en surbrillance les listes de lecture et vous aurez à nouveau accès aux listes de lecture disponibles. »

Enfin, Wayne a créé une liste Twitter personnelle afin de promouvoir le livre. Il est désormais possible de suivre ses gazouillis via @WayneHussey4. Gazouillis qui ne manqueront certainement pas de réserver quelques facéties dont il a le secret, dans l’attente d’une nouvelle tournée européenne. Cette dernière viendra promouvoir Salad Daze sur la période août-novembre 2019.

Et si vous voulez voir les dates, c’est là, chapeau compris.

