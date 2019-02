Waiting For Words : double date parisienne en mars et décuplement de l’activité live

La formation synthwave semble redoubler d’appétit. La preve réside en ses dernières annonces, et Obsküre sera présent sur ces évènements.

Obsküre sera partenaire d’une double soirée live parisienne les 15 et 16 mars prochain. Les deux soirées débuteront à 19h00, et chacun d’elles verra un guest particulier ouvrir les hostilités, avant que WFW vienne défendre le dernier album studio Egocracy.

La double date parisienne a lieu à la mi-mars au Théâtre Douze :

> VENDREDI 15 MARS 2019 : Theatre Douze, Paris (+ guests : Myselfson)

– Page FB event

> SAMEDI 16 MARS 2019 : Theatre Douze, Paris (+ guests : Lixiviath)

– Page FB event

Mais il semble bien que la mi-mars ne soient qu’une partie du menu total, le groupe comptant enquiller avec d’autres dates en france,dont voici le menu connu pour l’heure :

14/04/2019 à 19H00

Soirée Synthwave/Synthpop

Waiting For Words + Pulp Machine + People Theatre

Péniche Loupika

47 quai Rambaud 69002

Lyon

07/06/2019

RCB Café

Poitiers

