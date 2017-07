Virgin In Veil + Masquerade + Soirée She’s In Parties : le 07/07/2017 @ le Klub (Paris)

Ce vendredi 7 juillet 2017 a lieu une nuit très spéciale au Klub (Paris).

Pour la premiere fois, l’emission de radio post-punk Frontière Rock et le Klub s’associent pour une soirée She’s In Parties, qui permettra de voir sur scène deux formations originaire de Finlande, typiques, incarnées par le même line-up, et dont les enregistrements sortent chez Danse Macabre : Virgin In Veil (deathrock) et Masquerade (post-punk).

C’est une soirée qui propose à la fois du live et de l’ambiance puisque ainsi que selon une vieille coutume bien connue des milieux dark et gothique, les deux shows live seront suivis d’une soirée « sons enchaînés » partagée sur deux étages : une playlist en salle du bas poussant des titres phares ou moins phares des mouvances post-punk, batcave, deathrock, coldwave, gothic rock, shoegaze, etc. (aux platines : le programmateur de Frontiere Rock + Sioux Boy) ; et une seconde playlist en salle du haut avec un mix aux reliefs plus technologiques et lourds (electro, metal indus, EBM à l’honneur, entre autres) concoctée par DJ G.Fred.

Alors, on est de sortie ?

