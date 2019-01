Trisomie 21 + Lebanon Hanover + Dageist le 8/02 au Splendid (Lille)

Sacrée affiche que celle proposée par Voulez-vous Danser et Le Splendid (Lille) pour le 8 février prochain. À ne pas manquer. Les vétérans cold / post-indus / electro T21 investiront ce soir-là les planches de cette belle salle, et ce en fort bonne compagnie.

–

L’occasion pour les frères Lomprez, fondateurs et membres historiques de Trisomie 21, de défendre le très beau dernier (vrai) album Elegance Never Dies ainsi que le fond de catalogue… et avec, en configuration live, un certain Gregg Anthe (Morthem Vlade Art, In Broken English, HNN) à la guitare.

Le dernier opus a reçu plus que les faveurs publiques, mais T21 fait tout sauf raccrocher les gants. Alors que des changements sont intervenus au niveau de son management, ce sera la première performance live 2019 du groupe après la sortie de l’album de réinventions Happy End.

Il seront précédés ce 8 février par une sensation glaciale que T21 a déjà côtoyée sur scène : Lebanon Hanover, dont le son typé cold et la sensibilité gothique se sont enore imposés sur le dernier album.

Enfin et en toute première partie, la chauffe sera assurée par le vaillant projet electro Dageist, au sortir de leur Vampire Tour 2018, et dont le dernier opus a remué les chaumières.

> LE SPLENDID

– FB officiel

– 1 Place du Mont de Terre – LILLE

> Accès :

– BUS depuis les lignes 18 et 57 – descendre à l’arrêt Mont de Terre

– VELO – V’lille: Arrêt Mont de Terre

