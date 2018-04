Tool : du son frais pour le teaser du Music Clinic Tour 2018

Un extrait d’un nouveau titre intitulé « Descending » illustre une vidéo promotionnelle, visuellement typée, réalisée pour annoncer la prochaine série de rencontres live spéciales Music Clinic envisagée par Tool aux Etats-Unis pour le moi de mai 2018.

La vidéo peut être vue ici même.

Cette composition est certes récente, mais pas totalement inconnue de adeptes.

Elle a été jouée live lors des dernières performances live du quatuor et devrait a priori figurer sur le nouvel album, très attendu, sur lequel une phase de travail décisive semble s’être déroulée sur ce dernier mois et demi. Maynard James Keenan (chant) avait auparavant confirmé avoir terminé l’écriture des paroles et mélodies de voix du successeur de 10,000 Days (2006).

En outre, les musiciens de Tool (Danny Carey [batterie] / Justin Chancellor [basse] et Adam Jones [guitare]) participeront tous trois à une série de music clinics le mois prochain. Les trois musiciens donneront aux fans, à ces occasions particulières, un aperçu de l’intérieur de la musique du groupe. Ceci inclura des exposés et échanges directs sur le processus d’écriture de Tool, et donnera lieu à une analyse de morceaux dans une discussion ouverte sous la forme questions-réponses.

Les détenteurs de billets pour ces évènements spéciaux recevront également des articles commémoratifs exclusifs.

Music Clinic Tour 2018

11 mai – St. Paul, MN @ Myth Live Event Center

14 mai – Chicago, IL @ The Vic Theatre

15 mai – Indianapolis, IN @ Egyptian Room – Old National Centre

16 mai – Royal Oak, MI @ Royal Oak Music Theatre

17 mai – Columbus, OH @ Express Live! Indoor Pavilion

19 mai – Cleveland, OH @ Agora Theatre

21 mai – Pittsburgh, PA @ Stage AE

23 mai – Philadelphie, PA @ The Fillmore

Be Sociable, Share!