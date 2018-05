The Ocean : Precambrian live, réédition triple LP et nouveau single digital

… et les guests de la tournée ne sont ni plus ni moins que Rosetta.

Autant dire, ça risque de plomber l’ambiance.

–

La formation internationale entame en effet une tournée européenne très spéciale : The Ocean y réinterprétera son légendaire Precambrian (la partie Proterozoic, dans son intégralité), à l’occasion du dixième anniversaire de l’album.

A cette occasion, Robin Staps a récemment publié une réédition triple-vinyle de Precambrian sur son propre label, Pelagic. Cette nouvelle édition physique comporte une piste supplémentaire et exclusive : un ré-enregistrement studio de l’ouverture du disque : « Rhyacian », assuré par le line-up actuel du groupe.

Ce même « Rhyacian » sortira en single digital la semaine prochaine, via Metal Blade.

THE OCEAN + Rosetta

PRECAMBRIAN TOUR 2018 – Dates :

04/05/18 – Dortmund (DE), FZW Club – Tickets

05/05/18 – Rambouillet (FR), l’Usine a Chapeaux* – Tickets

06/05/18 – Aarau (CH), Flosserplatz – Tickets

07/05/18 – Nancy (FR), Le Hublot (venue change) – Tickets

08/05/18 – Esch-sur-Alzette (LU), Kulturfabrik – Tickets: kulturfabrik.lu

09/05/18 – Nijmegen (NL), Doornroosje – Tickets

10/05/18 – Post Valley Fest 2018 (DE), Gießen – Tickets

11/05/18 – Dunk!festival2018 (BE), Zottegem – Tickets

*sans Rosetta

> THE OCEAN + ROSETTA – PRECAMBRIAN TOUR 2018

– FB Event

> THE OCEAN ONLINE

– Site officiel

– Facebook

Be Sociable, Share!