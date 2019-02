The Cure : shows spéciaux ‘Disintegration’ 2019

La nostalgie nous rattrape toujours mais sur l’action, tout le monde ne s’en plaindra pas forcément.

–

The Cure s’apprête en effet, lorsde ses shows live 2019, à faire ode à l’un de ses derniers classiques, à savoir Disintegration. Pour les trente ans de l’album, The Cure présentera des setlists vouées à la célébration de l’album sorti en 1989. L’album devrait y être joué dans son intégralité.

Il semble en outre que le groupe doive compléter les setlists par une sélection de faces B et d’extraits du fond de catalogue préparés tout spécialement.

Les shows devant se dérouler au Sydney Opera House ne seront que les premiers d’une série en devenir, incluant en bout de course Paris, avec l’aparition de Cure à Rock En Seine le 23 août 2019.

Il n’est toujours pas infirmé, enfin, que le groupe sorte cette année son premier album depuis onze ans.

C’est Byzance.

