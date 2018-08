The Cure : live en 2019

The Cure dévoile ses premières dates live pour 2019.

–

Le programme tel qu’officialisé reste sommaire pour l’heure mais le groupe compte bien poursuivre ses activités live et annonce une date en Afrique du Sud au Rock On The Lawns Festival (Carnival City, Johannesbourg), dont le headliner de l’édition précédente était Pixies. C’est la première date à être confirmée par Smith & co… mais pas la seule.

Le concert aura lieu le 16 mars, et sera suivi d’un autre le 21 au Kenilworth Racecourse (Cape Town).

Ce seront là, au passage, les toutes premières dates de Cure en Afrique du Sud.

D’autres annonces auront lieu prochainement, aucun doute.

Be Sociable, Share!