The Cure : headliner d’une vingtaine de festivals en 2019

The Cure a révélé qu’il jouera dans à peu près une vingtaine de festivals l’année prochaine, évènements majoritairement situés sur le continent européen.

–

Cette annonce en suit une première par laquelle Robert Smith, il y a quelques semaines, révélait que le groupe allait bientôt enregistrer de nouveaux morceaux et tourner à nouveau en 2019. La deuxième partie de l’assertion trouve aujourd’hui confirmation. Il n’est pas exclu que Glastonbury se retrouve au programme des festivités. Le groupe pense aussi, pour le trentième anniversaire de l’album, réaliser des dates voire une tournée spéciale Disintegration.

Quant aux chances de voir un nouvel album être enregistré et publié, le flou reste artistique… mais l’espoir reste permis. S’exprimant sur sa production textuelle, Smith dit avoir très peu couché de mots depuis le dernier album studio 4:13 Dream (2008), mais que les découvertes qu’il a faites en participant à l’organisation du récent festival Meltdown lui ont donné de l’inspiration. « J’ai [un temps] essayé d’écrire des chansons sur autre chose que ce que je ressentais, mais elles sont sèches, intellectuelles et ce n’est pas moi », a-t-il déclaré à The Guardian.

Interrogé sur son risque de déception personnelle en cas d’échec du groupe à aboutir un nouvel album, Smith commente : « Je serais déçu, oui. Parce que je me suis engagé à aller en studio et à créer des chansons pour le groupe, ce que je n’ai pas fait depuis dix ans. Le Meltdown m’a inspiré et m’incite à faire quelque chose de nouveau. Je suis enthousiasmé par l’enthousiasme [de tous ces nouveaux groupes]. Donc, si ça ne marche pas, j’en serai très contrarié. Car cela signifierait que les chansons ne sont pas assez bonnes. »

Be Sociable, Share!