The Cult : célébration live de ‘Sonic Temple’

Le fameux Théâtre Grec (Greek Theatre) de Los Angeles verra l’une de ses prochaines nuits dédiée à une célébration particulière : la salle accueillera le 15 juin 2019 The Cult pour une soirée axée sur l’album ayant confirmé (de manière plus démonstrative encore) le virage hard rock entamé dans son histoire avec Electric.

Lors de cette soirée, The Cult accueille à l’affiche plusieurs invités – à savoir Prayers, l’évanescente Zola Jesus, ainsi que Vowws (des guests spéciaux que le groupe qualifie d’ « outsiders uniques et profondément romantiques »).

Cette soirée spéciale s’inscrit dans le but de fêter les trente ans de l’album produit par Bob Rock (et comprenant plusieurs classiques, parmi lesquels « Sun King », « Automatic Blues », « Edie (ciao Baby) », « Soul Asylum » et « Fire Woman », plus une invitation faite à Iggy Pop sur « New York City »).

La mise en vente des billets démarre le 5 avril.

Comme en ce qui concerne d’autres shows devant se tenir sur sa tournée de mai/juin 2019 (États-Unis, Royaume-Uni, Canada), le groupe britannique délivrera une setlist intégrant, en plus d’un concentré de Sonic Temple, des morceaux issus de l’ensemble de leurs dix opus studio. Initiative live qui accompagne le projet de réédition spéciale XXXe anniversaire de Sonic Temple assuré par Beggars Banquet autour de l’album, mais dont la date de sortie exacte reste à annoncer.

D’autres dates devraient se tenir à cheval sur 2019 et 2020.

Crédit photo: Tim Cadiente

