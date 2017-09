The Crüxshadows + Treponem Pal LIVE @ Bus Palladium (Paris) jeudi 14/09/2017

Une belle soirée vous attend au Bus Palladium (Paris) ce jeudi 14 septembre 2017, placée sous le signe de l’éclectisme par la grâce de l’intervention d’un certain Boucanier et de Smeralda. Les gens font bien de s’unir, c’est pour la cause. résultat : une soirée, deux groupes marquants chacun dans leur genre.

Les Américains Crüxshadows donneront un show exceptionnel à Paris, à la suite d’une première partie assurée par les très, très cultes Treponem pal, dont le line-up actuel ne démérite pas sur scène – et loin de là.

COMMUNIQUE OFFICIEL

Source : Page FB Event

The Crüxshadows (Dark Wave US) live à Paris dans le cadre des soirées Gothique Rock organisées par Thierry Boucanier et Smeralda.

Première partie : Treponem Pal (Metal indus Fr)

Ouverture des portes 20h

Concerts à partir de 21h

After goth post punk jusqu’à 2 h du mat avec DJ G.Fred vs TYLER BABY

Préventes Digitick et Fnac

The Crüxshadows : The Crüxshadows est un groupe de futurepop de Floride. Il fut formé en 1992 par Rogue, Sean Flanagan et Tim Curry. Leur style particulier, combinant violon électrique, guitare et synthétiseur leur a donné un immense succès sur la scène goth et darkwave. Ils sont devenus en 25 ans le groupe américain de synthpop-darkwave le plus reconnu en Europe. Ils ont plus de 1000 concerts à leur actif aux USA, en Europe et en Chine. Rogue (vocals, songwriting, programming, lyrics), Jen „Pyromantic“ Jawidzik (claviers), David Wood (violon), JoHanna Moresco (violon), Jessica du Pont (guitares) et Victoria Whitford (guitare) présenteront leur nouvel album Astromythology en tournée cette année dont le single « Helios » est déjà couronné de succès. Une expérience unique sur scène.

Treponem Pal : Pionniers nationaux du metal industriel avec huit albums à leur actif, dont certains produits par des membres des Young Gods ou de Swans, qu’ils ont d’ailleurs accompagné par le passé en tournée au même titre que Ministry, Prong, Carcass, Pitchshifter, Nine Inch Nails ou Godflesh. Le groupe mythique parisien de métal-Indus fête ses 30 ans cette année avec un nouvel album, « Rocker’s Vibes », martelant toujours son rock’n’roll industriel hypnotique et assénant quelques reprises très personnelles de ses principales influences. Un seul mot d’ordre, « We keep the fire burning !!! »

Bus Palladium

6 rue Fontaine – 75009 Paris

Métro Pigalle ou Blanche

01 45 26 80 35

Be Sociable, Share!