SUP + Gorod + Psykup : tournée française

Les hostilités commencent par Bordeaux demain mercredi 6 mars 2019, date inaugurale qui sera suivie par Cognac (aux Abattoirs) le jeudi 7. Et ce n’est que le début !

–

Les trois formations françaises joignent leurs forces pour une tournée complète à la programmation hétéroclite. BASE Prouction est derrière cette initiative qui aboutit au final à pas moins de dix dates communes au printemps 2019. De quoi se remettre les poils des oreilles à l’endroit tout le long du mois de mars : melodic tech death avec les pointus Gorod (nouvel album Aethra sorti le 19 octobre 2018 chez Overpowered), alt metal avec les très cultes Psykup, plus le metal paradoxal, sombre et inclassable de SUP (pour Spherical Unit Provided // lien direct : Supuration), qui sortent chez Overpowered aussi un saisissant et ambitieux nouvel opus studio, Dyssymmetry.

Pages event :

– Bordeaux – 06/03/2019

– Cognac – 07/03/2019

– Montauban – 08/03/2019

– Marseille – 09/03/2019

– Paris – 11/03/2019

– Lyon – 12/03/2019

– Lille – 13/03/2019

– Le Havre 14/03/2019

– Brest – 15/03/2019

– Rennes – 16/03/2019

