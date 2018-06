‘Street’ : expo collective @ Forum des Halles (Paris) jusqu’à fin juillet 2018

Le thème Street a un pouvoir évocateur, et des gens s’activent autour pour une durée de plusieurs semaines – presque deux mois au total ! – au niveau 3 du Forum des Halles (Paris).

–

Onde, agence des rendez-vous culturels, se présente comme un médiateur entre performeurs, lieux et public. Or, c’est le moment pour elle de se présenter à travers cette initiative originale : un lancement qui lui a fait sélectionner plus d’une dizaine d’artistes prêtant leur concours à une exposition collective sur le thème évoqué plus haut.

L’exposition a démarré et se remarque pour ses rebondissements successifs : elle se renouvelle sur des périodes courtes (cf. programme ci-dessous) et plusieurs vagues de créations pourront être découvertes jusqu’au 29 juillet. Une nouvelle commence, d’ailleurs : à partir de ce 20 juin et pour sept jours, c’est au tour de Candice Cellier, Alexandre Desane, Ronie Janodet et Stéphanie Siguier de trouver le public.

L’endroit hébergeant ces belles choses est la boutique éphémère de L’Ouvre-Boîte au Forum des Halles (côté UGC Ciné Cité Les Halles, Porte Du Louvre / pour repérer le lieu : cinéma UGC, à l’escalier tourner à gauche, galerie face au McDonald’s / Horaires : du lundi au samedi 10h-20h30, Dimanche : 11h00 – 19h00).

Bonne visite @ tous.

PROGRAMME INTEGRAL Juin/Juillet 2018

Du 13 au 19 Juin : Elodie Barattucci, Florent Chretien Cinq, Julia Nataraja et Aphelandra Siassia du Collectif D76

Du 20 au 26 Juin : Janodet Ronie, Alexandre Desane, Stéphanie Siguier et Candice Cellier

Du 27 au 03 Juillet : Elodie Barattucci, OUD, Aphelandra Siassia du Collectif D76 et Kamilia Amber

Du 04 au 10 Juillet : Janodet Ronie, Candice Cellier Photographe, Florent Chretien Cinq et Alexandre Desane

Du 11 au 17 Juillet : Kamilia Amber, OUD, Julia Nataraja et Elodie Barattucci

Du 18 au 24 Juillet : Alexandre Desane, Stéphanie Siguier, Aphelandra Siassia et Florent Chretien Cinq

Du 25 au 29 Juillet : Finissage avec Candice Cellier, Kamilia Amber, Aphelandra Siassia, Alexandre Desane et Elodie Barattucci

