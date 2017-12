Spiritual Front : nouveau single et show tribute @ The Smiths

Les expressifs Spiritual Front préparent la sortie d’un nouveau single, « Children Of The Black Light ». Un trailer vidéo vient d’être publié, il peut être découvert ici. Le clip a été réalisé par Carlo Roberti, et produit par Solobuio Visual Factory.

–

Mais ils ne s’arrêtent pas là : le groupe annonce la tenue d’une évènement spécial à Rome.

Il aura lieu le vendredi 5 janvier 2018 au Jailbreak Club (Via Tiburtina 870). Lors de cette soirée, Spiritual Front proposera un set incluant uniquement des reprises des Smiths et de Morrissey solo. De quoi rafraîchir quelques mémoire et vivre, espérons-le, des moments de réinvention de vieux classiques.

Ouverture des portes à 21h00, début du show vers 22h30.

+ set black Friday avec DJ Armandino & Simone Salvatori.

> FACEBOOK EVENT

Be Sociable, Share!