Soror Dolorosa LIVE @ Bus Palladium (Paris) le 08/06/2017

Le projet gothique français Soror Dolorosa se produira live à la capitale après une période de repli et de travail sur un nouvel album studio, Apollo, attendu chez Prophecy Productions et qui succèdera à No more Heroes. Ce prochain concert de SD aura lieu dans le cadre des soirées Gothique Rock organisées par les activistes Thierry Boucanier et Smeralda.

En première partie s’exposera le binôme italien ethereal darkwave Schonwald.

Programme de la soirée :

Ouverture des portes 20h00

Concerts à partir de 21h00

After goth post punk jusqu’à 2h00 du matin avec DJ Lady Agnes

Page Facebook event

Bus Palladium

6 rue Fontaine – 75009 Paris

Métro Pigalle ou Blanche

01 45 26 80 35

