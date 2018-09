Soirée unique à L.A. de collecte de fonds pour ‘Spiritual Cramp’ (documentaire sur Christian Death)

La mémoire de Rozz Williams fédérera toute une scène à Los Angeles ce samedi 15 septembre 2018.

Du très beau monde va venir : un auditoire évidemment, mais aussi des groupes dont le son ou le parcours peuvent être reliés directement à la personne du fondateur de Christian Death. Une expérience complète, au service de la cause.

–

La soirée a pour but de collecter des fonds pour la production d’un nouveau documentaire, Spiritual Cramp, consacré à la période d’activité de Christian Death sous Rozz.

L’évènement, organisé par Lethal Amounts et Sado Maso Disco, se déroulera au Pico Union Project (1153 Valencia St, Los Angeles 90015) et verra les groupes suivants s’impliquer sur scène – et il y a de l’icône au programme :

– Kommunity Fk (40th Anniversary tour)

– Eva O Experience (Super Heroines, Christian Death, Shadow Project)

– Gitane Demone Quartet GDQ – ft. Rikk Agnew, Paul Roessler, (Christian Death, 45 Grave)

– Dj Don Bolles (Germs, 45 Grave)

L’évènement sera enregistré et a priori filmé. Il est en tout cas demandé à l’auditoire de venir habillé au mieux. Connaissant le savoir-faire américain en la matière, il pourrait y avoir du spectacle.

La qualité du cadre est elle aussi mise en valeur par les promoteurs de l’évènement : cette soirée spéciale se déroulera dans l’une des plus anciennes églises de Los Angeles. L’ancienne église presbytérienne galloise de L.A., fondée en 1888, a été achevée en 1909 dans le style néo-grec et reste la plus ancienne synagogue de Los Angeles. Elle a été reconnue monument historique et culturel par la Commission du Patrimoine Culturel de la ville. Un orgue historique orne son autel.

En plus des concerts, une exposition photographique relative à la scène deathrock californienne pourra être appréciée sur place ce soir-là, incluant des travaux d’Edward Colver.

Tous les profits réalisés lors de cet évènement spécial iront dans la production du documentaire intitulé Spiritual Cramp: A Rozz Williams / Christian Death Documentary Film, dont Obsküre a pu vous parler par le passé et au sujet duquel vous trouverez toutes informations nécessaires sur le site de Lethal Amounts.

