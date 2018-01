Slayer : une tournée, et adios

On imagine que les choses seront toujours là – mais non.

De par le monde, nombre de fans risquent de verser une larme : Slayer a décidé de raccrocher les gants après une ultime tournée. Dans ses propres teremes, il « fera sa sortie » après un dernier tour du monde.

–

Le groupe culte thrash a annoncé ses plans via une vidéo (à voir ci-dessous) présentant une compilation de coupures de presse, des premières affiches et des photos de presse couvrant toute sa carrière.

Pour l’heure, il reste encore quelques occasions de les voir. La prochaine tournée nord-américaine impliquera aux côtés d’Araya & co. personne d’autre que – excusez ! – Lamb Of God, Anthrax, Testament, et Behemoth. Les dates exactes feront l’objet d’une annonce prochaine.

Le visuel de l’affiche, lui, est déjà connu.

Tout cela n’est pas soudain, certains propos ayant préparé les fans il y a peu.

Le bassiste et chanteur Tom Araya avait déjà évoqué possible retraite lors d’une interview donnée en 2016 à Loudwire : « Il est temps de percevoir ma rente [rires] (…). Il devient de plus en plus difficile de revenir sur la route. Trente-cinq ans, c’est long. »

Des raisons médicales étaient aussi évoquées : « Des choses ont changé ma façon de jouer. J’ai subi une chirurgie au cou, donc je ne peux plus headbanguer (…). J’ai aimé ressentir être un put**n de headbanger, cela avait son importance. Maintenant je groove avec la musique, ce qui est cool – je groove avec elle et la sensation que procurent les chansons, donc le contexte a un peu changé pour moi. »

Quelques mois plus tard, le guitariste Kerry King confirmait à EMP Rock Invasion, en Allemagne, qu’Araya n’était pas clair sur ses projets concernant l’avenir du groupe. A la question de savoir si la fin de Slayer formait une éventualité, King répondait, assez réfractaire : « Pas pour moi, pas pour moi, mec – surtout après un aussi bon disque [que Repentless] ».

L’album paru en 2015 avait été la première parution du groupe depuis la disparition du guitariste et co-fondateur de Slayer, Jeff Hanneman, atteint de maladie des suites d’une morsure d’araignée dans son jardin et finalement décédé en mai 2013 d’une cirrhose du foie.

Be Sociable, Share!