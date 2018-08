Salon Polar & Imaginaire, éd. III @ Médiathèque de Bellac (87), mi-octobre

Des activistes du Limousin réactivent leurs forces pour donner suite au Salon Polar & Imaginaire, dont ce sera cette année la troisième édition.

Le responsable officiel de la chose est le Réseau Intercommunal de Lecture du Haut-Limousin en marche (dont les moyens comportent la médiathèque tête de réseau, trois antennes différentes et une presque dizaine de points-lecture).

–

Une trentaine d’auteurs sera présente à l’édition III, samedi 13 octobre 2018, et restera bien évidemment à la disposition du public pour rencontres et discussions, présentation et dédicace des productions en présence. De quoi rassasier quelques appétits – justifiés – et satisfaire la diversité des goûts.

Cet évènement se tiendra le samedi 13 octobre, à la Médiathèque Jean Giraudoux de Bellac.

Le programme de la journée est ainsi découpé :

– 10h00 à 18h00 : rencontres et dédicaces avec une trentaine d’auteurs, illustrateurs et éditeurs

– 11h00 : représentation du spectacle jeunesse Du Lierre dans les Oreilles par la Cie La Pierre & Le Tapis

– 14h30 à 16h15: rencontres-débats et lectures (avec la revue Leberon, plusieurs volumes déjà édités)

– de 17h à 18h : concert de clôture avec I Am A Band

Parmi les présents d’ores et déjà annoncés, entre autres : Sandrine Gestin, Valérie Andrieux, Pierre-Jean Baranger, Nicolas Bouchard, Jean-Louis Boudrie, les Editions Plume Blanche avec Laëtitia Danae, Patrick K. Dewdney, Fanny Fa, David Glomot, Laurence Jardy, Aurélien Morinière, Maïté Legrand, Franck Linol, David Mallet, Joël Nivard, Adeline Paulian-Pavageau, Sébastien Vidal, ainsi que les auteurs et illustrateurs de la fameuse Revue Leberon.

> SALON DU POLAR ET DE L’IMAGINAIRE EDITION 2018 ONLINE

– Facebook event

> RESEAU INTERCOMMUNAL DE LECTURE DU HAUT-LIMOUSIN EN MARCHE ONLINE

– Facebook

– carte du réseau (pub !) :



Be Sociable, Share!