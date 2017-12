Rendez-Vous + Charles de Goal LIVE ce soir @ La Maroquinerie

Soirée post-punk / cold wave, en veux-tu en voilà.

C’est dans le cadre des Gonzaï Nights que se produit ce soir, à La Maroquinerie (Paris), le fameux groupe français Charles de Goal en compagnie de Super Besse (de Minsk) et de la glaciale tête d’affiche Rendez-Vous – Rendez-Vous qui, pour sa part, accuse plusieurs EPs au compteur et termine l’enregistrement de son premier album, dont des extraits devraient être présentés lors de sa performance (ils l’ont promis).

Un concert à ne pas rater, alors que Charles de Goal a sorti un nouvel et fort recommandable album il y a quelques mois, Mobilisation + Resistance.

Le décès du regretté Jean-Philippe Brouant, douloureux, n’aura pas entraîné la fin du projet, mais tout le monde aura forcément une pensée émue pour lui ce soir.

