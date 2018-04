Régis Lagoeyte : exposition d’inédits au Bacchus (Limoges – 87)

Les talents ne sont pas destinés à se planquer. Et Régis Lagoeyte, ancien de Kurtzdev, en a assurément.

L’homme présente une nouvelle série de dessins inédits au bar Le Bacchus, endroit connu pour son offre pour la dégustation – entre autres ! – de bons vins, situé à Limoges (87).

Lagoeyte est un familier du lieu. Par le passé, Le Bacchus a su accueillir son travail pour exposition publique.

Le vernissage de la nouvelle a lieu ce mercredi 25 avril à 19h pour les connaissances, amis et personnes intéressées, mais le public aura tout loisir de découvrir les inédits dans les temps qui suivront, sur place. Ruez-vous.

Apostrophé par Obsküre, Lagoeyte décrit ainsi la nouvelle collection offerte aux regards : « Pour cette exposition, je présente une série de dessins réalisés entre 2017 et 2018. Il s’agit de travaux à l’encre sur papier, avec parfois l’intervention de techniques et matériaux plus variés. Il n’y a pas à proprement parler de thématique générale, j’ai plutôt cherché à simplement me faire plaisir en explorant des concepts qui me sont chers : l’animal, le portrait, le paysage. Une quinzaine de tableaux sont présentés à cette occasion avec, comme préoccupation principale, un travail sur le trait, la trame, toujours dans un sens figuratif, ou au moins symbolique. Je ne renie pas deux aspects découlant de ces expériences : l’un s’imposant comme simplement décoratif dans l’utilisation d’arabesques ou d’encre dorée par exemple, l’autre montrant des côtés plus violents dans le traitement et le propos. Ces deux aspects sont parfois mêlés dans une seule et même composition. »

Pour ceux d’entre vous qui ne connaîtraient pas déjà le travail de Régis, voici quelques exemples de créations mis en ligne sur son espace FB, mais qui ne laissent présager que partiellement de ce que vous verrez au Bacchus à partir du 25 avril.

Certains de ces exemples pourront y être vues en vrai.

> LE BACCHUS

– 3 rue des Filles Notre Dame – 87 000 Limoges

– Tél. : 05 55 79 23 83

– FB officiel

