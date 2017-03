Poptone (Daniel Ash & Kevin Haskins) : dates live

Ils peuvent encore tous y repenser, jouer et revisiter le passé, mais… séparément. Alors que Peter Murphy prépare une quinzaine de shows anthologiques devant se dérouler à The Chapel courant 2017, ses ex-collègues au sein de Bauhaus Kevin Haskins (photo) et Daniel Ash (dont des DJ sets communs avaient encore lieu fin 2016, preuve d’un relationnel maintenu en bonne et due forme) poussent leur propre projet Poptone sur la route.

Plusieurs dates live américaines sont confirmées pour la période avril-juin 2017, dont la liste figure ci-après.

Le binôme historique sera rejoint sur scène par la fille de Kevin, Diva Dompe, et ils délivreront ensemble un set anthologique couvrant l’intégralité de la carrière des deux hommes. Au menu : des morceaux de Bauhaus bien sûr, mais aussi Tones On Tail et Love & Rockets.

Poptone LIVE 2017 :

20/04 : Swing House Studios – Los Angeles, CA (sold out)

21/04 : Swing House Studios – Los Angeles, CA (sold out)

11/05 : The Marquee – Tempe, AZ

12/05 : Brooklyn Bowl – Las Vegas, NV

17/05 : House Of Blues – San Diego, CA

30/05 : Rio Theatre – Santa Cruz, CA

31/05 : Strummer’s – Fresno, CA

02/06 : Neptune Theatre – Seattle, WA

03/06 : Wonder Ballroom – Portland, OR

03/06 : Ace Of Spades – Sacramento, CA

07/06 : Regency Ballroom – San Francisco, CA

Be Sociable, Share!