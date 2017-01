Philippe Cruveilher expose

Collaborateur et photographe ayant régulièrement mis ses compétences au service d’Obsküre et de www.obskuremag.net, Philippe Cruveilher (photo) commence tout juste à exposer ses travaux. (Il n’est jamais trop tard pour arrêter de se camoufler, Philippe.)

Cruveilher oeuvre dans un noir et blanc plein de grain et révélant l’attitude. C’est souvent beau, mais surtout, ça montre.

Allez donc découvrir quelques clichés issus de son fond de catalogue, protéiforme mais en l’occurrence dévoilé essentiellement dans sa dimension « concerts ».

La série de tirages originaux pourra être vue à partir du mardi 17 janvier 2017, et jusqu’au 31 à Shop Photo Limoges.

> PHILIPPE CRUVEILHER ONLINE

– www.cruveilher-philippe-photographie.com

Exemples de clichés pris en 2016 :

