Peter Murphy : shows hommage à Bowie

Alors que se maintient l’activité pro-Bauhaus de son actuel groupe live (tournée hommage à Bauhaus aux Etats-Unis après l’Europe), la récente annonce surprise de la tenue de shows hommage à David Bowie fait grand bruit… à tel point qu’une dose vient s’ajouter au menu initial.

Peter Murphy live 2018 – Photo : Cody Ross Cowan [source : Peter Murphy official FB]

Le premier show hommage au créateur de Ziggy Stardust était programmé pour le 26 mars 2019 à San Francisco (salle : The Chapel), et les billets pour cette soirée se sont écoulés en à peine trois heures de temps.

Dans le but de satisfaire une forte demande, Peter a ajouté un second tribute live pour la nuit suivante, à savoir le vendredi 27. Initiative cohérente, lorsque l’on sait l’attachement de Bauhaus à l’oeuvre du Thin White Duke. Après le cortège d’hommages rendus à Bowie depuis sa mort, Peter le dit franchement dans le communiqué officiel annonçant l’évènement : « Maintenant, c’est mon tour. »

Rien n’est précisé pour l’heure, par contre, sur une importation du show Bowie en terres européennes. La rareté fait le précieux. Wait & see. De quoi arrondir en tout cas le menu des festivités pour les adeptes après l’annonce, début janvier, de la sortie d’une trace live officielle des hommages européens à Bauhaus pour les quarante ans du groupe : le show du 9 décembre 2018 à la Brixton Academy de Londres a intégralement été enregistré et sort en partenariat avec Live Here Now.

