Peter Hook & The Light : dates ‘Technique’ et ‘Republic’ au Royaume-Uni

Le teigneux Peter Hook, qui n’est plus dans New Order, joue le répertoire New Order.

La nouvelle est annoncée à la fois sur l’espace de son groupe The Light et relayée par New Order.

L’ancien bassiste de Joy Division assurera deux séries de concerts au Royaume-Uni, aux fins de restitution live de deux albums de NO sorties à quatre ans d’intervalle : l’important Technique (1989) et le plus débattu Republic (1993).

Les shows se dérouleront sur les périodes de septembre 2018 et février 2019, et tous incluront en ouverture un set consacré à Joy Division. On ne change pas une recette qui gagne.

La date programmée à Manchester est déjà sold out, mais les tickets pour les autres concerts de septembre à Clitheroe, Londres et Glasgow sont disponibles via peterhookandthelight.live.

Les places pour les dates 2019 sont elles aussi en vente depuis hier, le 31 août.

PETER HOOK & THE LIGHT

2018/2019 UK TOUR DATES

SEPTEMBRE

26 – The Grand, Clitheroe.

28 – Koko, Londres

29 – Albert Hall, Manchester – complet

30 – SWG3, Glasgow

FEVRIER

7 – Rock City, Nottingham.

8 – The Picturedrome, Holmfirth

9 – O2 Academy, Leeds

21 – Colchester Arts Centre

22 – Concorde 2, Brighton

23 – Tramshed, Cardiff

