Peter Hook orchestre Joy Division

Peter Hook, dont on sait l’attachement à Joy Division et sa persévérance à réinvestir le fond de catalogue, s’apprète à donner une tournure orchestrale à la musique du groupe post-punk culte. Il le fera en encadrant la réinterprétaation de son fond de catalogue dans une toute nouvelle version orchestrale.

L’évènement aura lieu en juillet prochain.

Hook réalisera la chose en compagnie du Manchester Camerata Orchestra. L’évènement se nomme Joy Division Orchestrated et sa tenue est annoncée pour le 5 juillet 2019 au Royal Albert Hall de Londres.

Les préventes commenceront le 5 octobre. L’événement est organisé par Peter Hook lui-même. Le directeur musical nommé pour l’évènement est Tim Crooks, membre fondateur du Manchester String Quartet et chef d’orchestre du Manchester Camerata.

Crooks est du sérail de Hook (cf. Haçienda Classiçal) et l’événement est le premier du genre à impliquer un membre originel du groupe post-punk emblématique. L’histoire ne dit pas, pour l’heure, si d’autres suivront. Peu probable à l’heure où nous écrivons ce slignes, ce qui renforce le caractère exceptionnel de la chose. Hook, lui, défend le projet dans un entretien avec le NME à lire ici.

