Paradise Lost & Fields Of The Nephilim, headliners @ Whitby 2018

Deux têtes de proue historiques du rock et du metal affiliés aux mouvances gothiques feront en effet office de têtes d’affiche pour le prochain festival de Whitby, Tomorrow’s Ghosts, qui se tiendra au Pavilion les vendredi 27 octobre 2018.

Fields Of The Nephilim puis son guitariste Gav King ont annoncé la nouvelle dans les heures qui ont suivi l’annonce officielle du festival, à l’instar de Paradise Lost, qui sort dans quelques semaines une version remixée – et pas simplement remasterisée – de l’album sous-évalué Believe In Nothing. Le mix, cette fois, fera la part belle aux guitares, nous pouvons vous le garantir.

–

La programmation est cette année de forte qualité à Whitby, avec la présence notamment de Salvation, The Society, mais aussi de The Eden House, fameux projet planant et à voix féminines porté par Stephen Carey et le bassiste de Fields Of The Nephilim, Tony Pettitt.

Le visuel de l’annonce, quant à lui, a été réalisé par Monica Richards (ex-Faith & The Muse, Strange Boutique, The Eden House). Une affaire de famille, en somme.

Les tickets sont disponibles ici à partir du 13 juillet.

(Photo Carl McCoy [Fields Of The Nephilim] : Ives Zander)

#paradiselost

#fieldsofthenephilim

