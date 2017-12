OMD live au Bataclan (Paris) le 12 février 2018

Les vétérans synth-pop Andy McCluskey / Paul Humphrey, alias Orchestral Manoeuvres In The Dark, se produiront le 12 février 2018 dans la salle du Bataclan, suite à la sortie de The Punishment of Luxury (Jive Epic). Un album dont Andy parle en les termes suivants : « C’est presque comme si nous étions de retour à l’adolescence après toutes ces années (…). Nous faisons ce que nous voulons et il n’y a pas de label pour nous dire ce que nous devons faire ou pas. »

Les amateurs auront bien l’occasion de vérifier si ce ton affirmé et à la fois aventureux croise le niveau de la performance scénique. Doigts croisés.

Un concert Alias Productions.

