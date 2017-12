Olen’k + Mlada Fronta LIVE @ CCM John Lennon (Limoges) 24/03/2018

Ils sont rares en concert et c’est pour l’heure la première, seule et unique date annoncée pour le retour d’Olen’k (photo) sur scène en 2018 – alors un conseil : soyez-y.

Après des années d’absence, le groupe au line-up reconfiguré présentera le samedi 24 mars 2018 son nouvel album Architextures, successeur de l’ambitieux et double 7.1, et dont la sortie en vinyle et digital est programmée pour janvier 2018.

–

Architextures, dont l’orientation et la mélodicité seront plus directes que 7.1, a été produit en la compagnie de Rémy Pelleschi, dont le fameux projet electro Mlada Fronta (un son d’une efficacité redoutable sur scène comme en studio – testez le récent Outrun) sera aussi de la partie le 24 mars… ce qui donnera une saveur singulière et familiale à la soirée. Elle débutera à 20h30.

Un troisième larron complètera le menu des hostilités : le singulier Reznyck (raw electro retro).

Préparez vos corps, vos esprits suivront.

–

Photo Olen’k [Elise Montastier-Costa & Manuel Costa] – source : Olen’k FB officiel (2011 – époque tournage clip « Exile »)

> FACEBOOK EVENT

Be Sociable, Share!