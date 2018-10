Olen’k : LIVE ce soir au Petit Jourdan (Limoges – 87)

Ils se font très, trop rares en concert.

Ce soir, vendredi 5 octobre 2018 à 19h00, c’est au bar-club Le Petit Jourdan (quartier de la cathédrale : 39, rue du Pont Saint-Etienne – 87 000) que se produira Olen’k pour son deuxième concert de rang en soutien du nouvel album studio Architextures.

Une nouvelle occasion d’apprécier l’évolution du son du quatuor vers des mélodies plus directes que sur l’expérimental et ambitieux 7.1. C’est le second show du collectif depuis la release party d’Architextures organisée fin mars 2018. Autant dire : ne ratez pas le coche.

Le nouvel album a une nouvelle fois été produit avec l’orfèvre electro Rémy Pelleschi (Mlada Fronta), est sorti en autoproduction et est disponible via le Bandcamp du groupe. Deux clips vidéo ont déjà réalisés à partir des travaux 2018… et il se pourrait qu’il y en ait encore d’autres.

> OLEN’K LIVE @ PETIT JOURDAN (LIMOGES) 05/10/2018 – 19h00

