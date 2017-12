Of The Wand & The Moon : performance live à Berlin fin décembre

Ils se font rares en concert, mais :Of The Wand & The Moon: aparaîtront bel et bien sur scène, le 27 décembre à Berlin (Loophole), aux côtés de Bordel Militaire (restitution du premier album et de nouveaux titres à paraître sur Neuropa) et School for Cadavers.

Ce triple-show a lieu dans le cadre d’une soirée qui devrait être emplie de sons folk et industriels. Ladite soirée part d’une initiative des « stratèges contre le malaise du post-modernisme », à savoir School For Cadavers themselves.

