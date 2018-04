:Of The Wand & The Moon: assure tournée en mai 2018

:Of The Wand & The Moon: embarque pour une nouvelle série de dates live, dont le groupe neofolk vient de lirer le menu.

Pas moins d’une dizaine de villes auront la chances de voir live la trop rare formation, toujours menée par Kim Larsen, et deux d’entre elles se situent en France : Nantes et Paris.

Voici la liste des shows prévus :

The Dark Red Seed Tour 2018

17/05 GR Athens – Temple Athens

18/05 BE Brussels – Madame Moustache

19/05 FR Nantes – Wine Nat White Heat

20/05 FR Paris – Supersonic

21/05 UK Cardiff

22/05 UK London – The Underworld – Camden

23/05 NL Leiden Of The Wand & The Moon + The Dark Red Seed | Studio de Veste

24/05 DE Berlin – Urban Spree

25/05 DE Oberhausen – Helvete Pub

26/05 NL Molenpark de Ster, Utrecht Woodlum Festival 2018 | EKKO + The Village



