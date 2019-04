Obsküre devient bientôt ObZouk

C’est une décision de toute l’équipe, prise à l’unanimité. La rédaction est épuisée de sempiternellement, depuis 2000 voire 1999, devoir se retourner sur tout ce qui déprime, déchante et fait pleurer. Ce n’est plus possible.

–

Nous annonçons donc la fin de vie de notre média spécialisé dark et la mue d’Obsküre : ce sera désormais ObZouk, dont la vocation sera d’investir les chaleurs des musiques festives nées à la même époque que le post-punk chez nos amis de Guadeloupe et de Martinique (que nous saluons).

Une section Zouk Machine sera consacrée aux tendances electro du mouvement, et de grandes parades publiques nous permettront de partir à la rencontre de notre nouveau lectorat, auquel nous proposerons des cours de danse et de bodysculpt, ainsi que dégustation de divers fruits érotiques.

Plus de détails le 1er avril 2020.

Be Sociable, Share!