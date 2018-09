New Order : show anglais unique annoncé pour 2018

Contrairement à son ancien bassiste Peter Hook, qui annonçait récemment des projets live conséquents au Royaume de la Reine mère (à cheval sur 2018-2019), New Order reste pour l’heure économe dans son déploiement scénique sur le territoire natal.

Un seul show est en effet prévu pour NO sur le territoire pour ce qui reste de l’année 2018, avant sa prochaine tournée en Amérique latine (l’Amérique du Nord a déjà été visitée en 2018). Les ex-Joy Division joueront donc le 9 novembre à l’Alexandra Palace, à Londres. Les billets seront en vente à partir de 9h30 ce vendredi 7 septembre et disponibles ici.

Avant le show, un nouveau documentaire sur le groupe intitulé New Order: Decades sera diffusé sur Sky Arts. Ce sera le 22 septembre à 21h00 (heure anglaise). On y verra le groupe se préparer avec l’artiste Liam Gillick et un ensemble de douze synthétiseurs avant leur performance au Manchester International Festival 2017.

Le documentaire promet également de porter regard sur le passé, offrant une version inédite de l’histoire et comprenant des entretiens avec certains de leurs plus proches collaborateurs.

Pastille souvenir de l’apparition live du ‘nouveau’ New Order, sans Hook, performant chez Stephen Colbert pour la promotion de Music Complete.

