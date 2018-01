New Model Army : 2 soirées au calme et en chapelle @ Londres, avril 2018

Toute personne s’étant rendue à un show de New Model Army connaît la dimension communautaire qui l’imprègne. Les fans forment une tribu – et pour certains, vagabondent autant que le groupe.

Voici, sans doute, une initiative du groupe qui permettra de prendre conscience de l’existence de cette communauté à un point inédit.

Un évènement spécial est en effet annoncé par NMA pour les nuits des 13 et 14 avril 2018 à la Round Chapel (Hackney, Londres).

Le groupe attise aujourd’hui la braise autour de ces deux soirées durant lesquelles il semble qu’il jouera un grand nombre de titres « au calme » (en configuration acoustique et instrumentale légère, dans notre réception), pour une nuit « primordiale » et « de partage ».

Le choix s’est porté sur la chappelle de Hackney pour ses qualités acoustiques, peu communes, ainsi que pour sa disposition circulaire « parfaite pour l’esprit de l’événement » dans les propres mots du groupe.

NMA insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas là de « concerts en tant que tels » mais d’ « un événement de chant communautaire pour tous ceux qui aiment nos chansons, aiment chanter et aiment [le faire] ensemble. Le lieu sera entièrement assis, autour d’une petite scène construite au centre de la salle. Le groupe entier va jouer, mais les arrangements seront délibérément dépouillés et très silencieux – il n’y aura pas de gros système de sonorisation. Les nuits s’appuieront sur la participation et la voix de tous ceux présents. »

Le groupe reste ouvert aux suggestions, et choisira au final des chansons qui se prêtent le mieux à son idée de fond : les mélodies fortes et rythmes vocaux plus lents et faciles conviendront le mieux, et le groupe fera varier la setlist d’une nuit à l’autre. NMA diffusera des livrets comprenant les paroles des chansons (inclus dans le prix du billet), anticipant et comprenant que les gens puissent connaître des lignes et refrains particuliers mais pas forcément l’intégralité des textes. Bien évidemment, les deux nuits seront filmées et enregistrées.

Prix des billets : £ 27.50 ou £ 50 pour les deux nuits, disponibles exclusivement à partir de la boutique en ligne de NMA.

Photo : Matthias Hombauer

