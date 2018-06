Myciaa : release party jeudi 21/06/2018 @ Le Phare (Limoges, 87)

Avec eux, les guitares crissent presque plus que les guitares (des sauvages, on vous dit) – les furibards Myciaa sont de retour avec un nouvel enregistrement studio intitulé De La Violence Ordinaire, où, une fois de plus et dans les mots de la communication officielle, « l’exploration de la nature humaine, l’amour, la haine, la violence sont les maîtres mots ». Toujours selon ces dires, et histoire de mettre dans le bain avant tout évènement futur : « Pour Myciaa, les thèmes abordés ont autant de valeurs que la musique elle-même. Preuve que l’écœurement à l’égard du genre humain est une source d’énergie et de créativité infinie, comme l’un des derniers remparts avant le néant, le vrai.

Quoi de mieux pour fêter la musique ? »

L’humain est une source inépuisable d’inspiration, et vous saurez partager la dose de chaleur lors de la release party programmée exprès pour la Fête montée par Jack Lang – un gars que l’on verra au Phare, du moins s’il veut vraiment rester « in ».

Le concert est gratuit et débute à 19H30.

> MYCIAA RELEASE PARTY 21/06/2018 @ Le Pare (Limoges – 87)

– FB event

> MYCIAA ONLINE

– FB officiel

Be Sociable, Share!