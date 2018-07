Ministry : tournée européenne AmeriKKKant en France

Ils se font rares, mais rien n’est encore perdu pour les fans français.

–

Deux petites dates passeront par la France pour Ministry, qui reviennent défendre le dernier album studio AmeriKKKant. Deux, c’est peu oui – raison de plus pour s’en contenter et aller danser comme des fous.

Bordeaux (Le Rocher de Palmer) et Paris (L’Elysée Montmartre) sont les heureux bénéficiaires de la générosité d’âme de Jourgensen & co., et si vous vous sentez d’humeur revêche, c’est sans doute l’occasion.

Rendez-vous donc, respectivement, les 12 et 13 juillet 2018.

Be Sociable, Share!