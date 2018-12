Metal Culture(s) (Guéret – 23) – premiers noms de l’édition 2019 : Rosa Crvx, Hypno5e, Au Champ Des Morts, Bukowski, Erlen Meyer…

Les gens de la Creuse n’y vont plus par quatre chemins, ou plutôt si : l’éclectisme de la programmation 2019 fera de cette prochaine édition l’un des évènements metal les plus attendus et intéressants du premier semestre. Et ce ne sont que les premiers noms !

Accrochez-vous, car d’autres noms viendront… et des grands : pour l’heure les organisateurs font part de leur progra coups de coeur & scène locale.

En attendant les têtes d’affiche, voici le beau monde confirmé : présence assurée des glorieux locaux Au Champ Des Morts (avec de l’ex-Anorexia Nervosa dedans !), Ingrina, Erlen Meyer, Spectrale et Masiko.

Les coups de coeur de la team d’Enfer (boom boom) vont à Monkey3, aux très très très très cuuultes Rosa†Crvx (vous avez bien lu, oui, Rosa†Crvx), ainsi qu’à Pénitence Onirique, Hypno5e (en performance ciné concert), Bukowski (qui joueront dans la cave de la quincaillerie), Dead Bones Bunny, et Sublime Cadaveric Decomposition.

Les pass 3 jours sont d’ores et déjà en vente ici, commencez à vous ruer car quand les têtes d’affiche se pointeront, ce sera la ruée – et là, ce sera peut-être trop tard pour vous. Treize (!) noms supplémentaires doivent encore s’ajouter à cette déjà gloriueuse première salve.

À bon entendeur.

Artwork : Above Chaos

