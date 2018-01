Metal Culture(s) Fest 2018 : Amenra rejoint Napalm Death en headliners

C’est la seconde annonce, et ce ne sera pas la dernière. D’autres têtes vont tomber, et vous saurez tout le 9 février. Promesse des organisateurs du festival creusois basé dans la capitale départementale de Guéret (23).

En attendant, Metal Culture(s) update – et il faut voir comment – son affiche, ce 18 janvier. Le menu est d’ores et déjà remarquable : venues d’Amenra (dont le dernier album chavire du monde) [photo], Volker (horror metal’n roll) et d’un certain Hangman’s Chair. La prestation de ces derniers est elle aussi attendue, dans un contexte de nouvel album à paraître en mars.

Ceux qui font les scènes émergentes seront aussi de la partie avec les Rouennais Debasement (grind), Dirty Rodeo (duo power rock), les cindycoreux de Crawford, et enfin les Brésiliens Kamala (thrash funny). De quoi remplir toutes les (es)gourdes, au gré d’une programmation plus qu’éclectique, rassemblée ci-dessous.

Et ce n’est pas fini.

Une autre tête d’affiche arrive.

Venues confirmées pour 2018 avec ce petit récapitulatif des groupes à l’affiche :

– Napalm Death (grind legends – UK)

– Amenra (post-core – Belgique)

– Hangman’s Chair (stoner banlieusard – Paris)

– Elder (stoner doom prog – USA)

– Insanity Alert (fucking thrash – Aut.)

– Celtibeerian (pagan à boire ibérique – Espagne)

– Volker (horror metal’n roll – Paris)

– Carcariass (french death reference – France)

– Pensées Nocturnes (black baroque – France)

– Kamala (thrash feel good – Brésil)

– NNRA (post core cinématique – France)

– Crawford (cindycore – Limoges)

– Dirty Rodeo (duo power rock – Limoges)

– Debasement (happy grind – Rouen)

Et outre sa programmation « musique », Metal Culture(s) confirme encore et toujours sa dimension culturelle avec les expositions et conférences suivantes :

– Exposition de Léoncio Harmr à La Fabrique

– Exposition « urbex » de Olivier Bailleux à La Quincaillerie

– Exposition de Daphnéa Doto au BDP

– Conférence Metal et paganisme par Greg Moigne à La Médiathèque

– Conte Légendes et diableries creusoises par Quentin Foureau (TBC) à la Médiathèque



