Metal Culture(s) 2018 : Napalm Death sera de la fête

Quand on vous dit que l’activisme musical bouge en Creuse, c’est tout sauf une plaisanterie.

Preuve supplémentaire en est apportée avec la première annonce, aujourd’hui, faite par les organisateurs du fameux festival Metal Culture(s) (Guéret). Une annonce qui sera suivie de deux autres, mais la première vaut déjà son pesant : les sacro-saints Napalm Death, rien que ça, sont annoncés comme premiers headliners de cet évènementiel se tenant en chapelle. Les furieux de l’art brut seront entourés des thrasheurs autrichiens Insanity Alert, des Américains Elder et des Espagnols Celtibeerian. Affiche internationale donc, complétée de la présence des Français Pensées Nocturnes (BM non orthodoxe) et Carcariass.

Le festival commencera dès le 9 mai, et plus de précisions émergeront prochainement.

L’organisation nous donne rendez-vous début janvier 2018 pour une deuxième annonce et un second headliner. Seront alors dévoilés des informations sur d’autres volets du festival et tout aussi essentiels que les concerts : les expositions, des conférences, une master class… en somme, une expérience metal globale.

