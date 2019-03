Marc Almond : date parisienne unique le 30/03/2019 et projets

Le point final donné à l’histoire Soft Cell, dont est attendu le prochain DVD live, son chanteur Marc Almond reprend un chemin solo… et la route des salles de concert.

Une étape française est prévue au (très beau) Trianon de Paris le 30 mas 2019 (80 boulevard de Rochechouart – XVIIIe arrondissement) – ouverture des portes 19h00. C’est une date française unique pour l’ancien adepte de Marc Bolan (T-Rex), alors ne ratez pas l’occasion de voir en action le chanteur du défunt groupe synth-pop culte.

D’autres évènements live – hors France – sont attendus pour le frontman de Soft Cell. Parmi eux, une soirée intégrée au programme des Apollo Nights Series (lieu : Eventim Apollo, Londres) programmée le 20 juillet 2019 : nuit annoncée comme « de chansons, de glamour et de burlesque » avec en invité spécial, excusez du peu, la Reine Immodesty Blaize. Une date unique incluant dîner cabaret. Places assises ou debout disponibles en fonction de la demande.

Enfin, un nouvel album solo attendu pour la rentrée pour Almond, qui a dévoilé une version provisoire d’un inédit offert en exclusivité, en février, au radioshow de Jo Whiley, par l’intemédiaire d’un très bon ami de Marc, à savoir Roland Mouret, invité de Jo pour son émission. Ce titre ne devrait pas se retrouver sur le prochain album, et s’intitule « Song for Janis ». Il forme hommage à Janis Joplin et a été écrit par Don Black pour Marc.

