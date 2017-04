Louder Fest à Toulouse ! (4 mai- Métronum)

Communiqué :

« Dans sa volonté de promouvoir la scène metal locale,

le collectif Antistatic présente le LOUDER FEST. :

Quatre groupes toulousains de qualité pour une soirée éclectique à prix mini !

DIMITREE

Si THE DILLINGER ESCAPE PLAN avait décidé de faire un threesome avec DAUGHTERS et THE CHARIOT cela aurait donné DIMITREE ! Leur mathcore est certainement l’un des plus riches entendus depuis ces dernières années, taillé dans la folie, le déluge mélodique et l’intensité.

H-ONE

Navigant entre thrash, death et hardcore, H-ONE distille un metal lourd, sombre et agressif, gavé de puissance et de mélodie, et résolument moderne : un cocktail détonnant prêt à tout défoncer sur son passage !

SEYLEN

Un univers post-apocalyptique brut, violent, teinté d’atmosphères aériennes et éthérées. SEYLEN allie l’aspect froid et implacable du metal moderne à une certaine sensibilité, par des ambiances tout à tour sombres et fragiles.

CAIRNS

Depuis la nuit des temps, des déserts brûlants aux steppes septentrionales, les Cairns sont des amas de pierres guidant les égarés. L’expression la plus primitive d’une sentinelle salvatrice. La musique de Cairns est un voyage destructeur du plus profond vers l’astral.

+ village associatif local

8€ en prévente (frais de loc inclus) / 8€ sur place (pas de CB) »



